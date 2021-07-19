وزير الداخلية يتفقد مركز القيادة والسيطرة في منى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وافتتح وزير الداخلية توسعة وتحديث مقر الأمن العام بمنى، وصالة المراقبة التلفزيونية التي رفعت الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.