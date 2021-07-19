شكرا لقرائتكم خبر عدم السماح بتفويج الحجاج مباشرة من مزدلفة إلى جسر الجمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين هم الحجاج بمغادرة مشعر مزدلفة إلى منى، ضمت خطة التفويج فترتين لمغادرتهم، الأولى مغادرة المتعجلين بدءا من منتصف الليل حتى الثالثة من فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، فيما كانت مغادرة الحجاج مزدلفة في الفترة الثانية من الـ3 فجرا حتى الـ6 صباحا من اليوم العاشر، وشددت خطة التفويج من مزدلفة إلى منى على عدم السماح بتفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى جسر الجمرات أو الحرم لطواف الإفاضة مباشرة، إنما يتم التفويج إلى مخيماتهم في مشعر منى أولا، حيث حدد فريق التفويج مع مسؤولي التحالفات والشركات توزيع الحجاج لكل مخيم وجدولتهم.

في المقابل ستكون مرحلة الإفاضة لمنی بنظام (الردين 1500 حافلة) مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية (20 حاجا) ويكون التفويج من مزدلفة إلى مخيمات الحجاج في مشعر منى، حيث سيتجه الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى بدءا من الـ4 فجرا، وفق مواعيد مجدولة من وحدة التفويج لكل مخيم إلى الدور المخصص له في الجسر المرتبط بالطاقة الاستيعابية 2500 حاج لكل دور في الساعة، وسيتم الانتقال سيرا على الأقدام لجسر الجمرات مع توفير عربات نقل (غولف) لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى تمت جدولة مواعيد طواف الإفاضة لكل مخيم في يوم وساعة محددة يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها، حيث حدد سيناريوان لنقل الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، السيناريو الأول، نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى محطة أجياد المصافي وباب علي ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من المحطات نفسها وصولا لمواقف ساحة الجمرات (للقادمين من محطة باب علي)، أو إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله (للقادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز) بمحاذاة مخيمات منى في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق، حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج، فيما جاء السيناريو الثاني بنقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من محطة باب علي بنظام النقل الترددي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.

نقل الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة:

