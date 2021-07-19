شكرا لقرائتكم خبر 1000 جزار وبيطري يشرفون على الذبح في المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 100 ألف نسك سيتم ذبحها هذا العام في مكة والمشاعر المقدسة بواسطة 1000 فرد يمثلون فريقا متكاملا من الجزارين والبيطرين والعاملين من داخل المملكة، جرى اختيارهم بعناية ووفق اختبارات وإجراءات متوافقة مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مشروع المملكة للهدي والأضاحي، أنه أجريت تجارب عدة للفرق العاملة للتعامل مع كل الحالات المتوقعة وإجراءات التباعد والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الجزارين تم اختيارهم من داخل المملكة بعناية من شركات متخصصة بسبب ظروف الجائحة.

وبين المشروع أن البنك الإسلامي للتنمية يتولى بدوره الإدارة والتنفيذ لكل الأعمال، وذلك بالتعاقد مع شركات متخصصة ذات كفاءة لتنفيذ أعماله، ويتعاقد المشروع مع كبار موردي الأنعام في المملكة، ويصل إلى أقل الأسعار الممكنة، باعتبار المشروع يشتري الكميات الأكبر.