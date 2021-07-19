1000 جزار وبيطري يشرفون على الذبح في المشاعر

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وأوضح مشروع المملكة للهدي والأضاحي، أنه أجريت تجارب عدة للفرق العاملة للتعامل مع كل الحالات المتوقعة وإجراءات التباعد والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الجزارين تم اختيارهم من داخل المملكة بعناية من شركات متخصصة بسبب ظروف الجائحة.
وبين المشروع أن البنك الإسلامي للتنمية يتولى بدوره الإدارة والتنفيذ لكل الأعمال، وذلك بالتعاقد مع شركات متخصصة ذات كفاءة لتنفيذ أعماله، ويتعاقد المشروع مع كبار موردي الأنعام في المملكة، ويصل إلى أقل الأسعار الممكنة، باعتبار المشروع يشتري الكميات الأكبر.
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