مظاهر غابت في الحج بسبب احترازات كورونا

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ومن المظاهر المتغيبة أيضا وجود معسكرات الكشافة الذين كانت أبرز مهامهم توجيه الحجاج من الخارج بحسب القائد الكشفي عبدالعزيز العمري. ولم يتحرك قطار المشاعر هذا العام نحو عرفة بعدما كان الناقل الأول للحجيج، وأصبح الاعتماد الأكبر على النقل الترددي.
وغابت في حج هذا العام عربات الفاكهة والباعة الجائلين، إضافة إلى بسطات ومحال بيع المواد الغذائية في المشاعر، إذ وضعت الجهات الأمنية طوقا كاملا يمنع دخول أي مخالفين للمشاعر.
والافتراش من المظاهر المتغيبة تماما رغم سلبيتها في رسالة واضحة لنجاح الخطة الأمنية ومنع المتسللين.
كما غابت مظاهر الزحام والتدافع وسط تنظيم رائع من الجهات ذات الصلة التي لم تتوان في تسهيل كل الصعاب، وأيضا المحاكم ومراكز إرشاد التائهين، ولم تعد تتعالى أصوات المكبرات بحثا عن التائهين بلغاتهم المختلفة نتيجة التنظيم الرائع.
مظاهر غابت عن عرفة هذا العام
- الزحام
- زحمة الباصات
- قطار المشاعر
- الافتراش
- الباعة الجائلون
- الكشافة
- الدراجات النارية الخاصة
- مكبرات الصوت
- مراكز المحاكمات
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