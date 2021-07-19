مظاهر غابت في الحج بسبب احترازات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عادت أفواج الحج هذا العام في موسم استثنائي بـ60 ألف حاج، إلا أن عددا كبيرا من مظاهر الحج التي اعتادت عليها العين في المشاعر المقدسة، سواء الإيجابية منها أو السلبية غابت بسبب احترازات كورونا، ومن تلك المظاهر التي رصدتها «مكة» في عرفة غياب الدراجات النارية الخاصة، التي كانت تجوب المشاعر لتخدم شركات الحج والمؤسسات الصحفية رغم وجودها بشكل أقل من المعتاد مع عدد من موظفي الدوائر الحكومية.

ومن المظاهر المتغيبة أيضا وجود معسكرات الكشافة الذين كانت أبرز مهامهم توجيه الحجاج من الخارج بحسب القائد الكشفي عبدالعزيز العمري. ولم يتحرك قطار المشاعر هذا العام نحو عرفة بعدما كان الناقل الأول للحجيج، وأصبح الاعتماد الأكبر على النقل الترددي.

وغابت في حج هذا العام عربات الفاكهة والباعة الجائلين، إضافة إلى بسطات ومحال بيع المواد الغذائية في المشاعر، إذ وضعت الجهات الأمنية طوقا كاملا يمنع دخول أي مخالفين للمشاعر.

والافتراش من المظاهر المتغيبة تماما رغم سلبيتها في رسالة واضحة لنجاح الخطة الأمنية ومنع المتسللين.

كما غابت مظاهر الزحام والتدافع وسط تنظيم رائع من الجهات ذات الصلة التي لم تتوان في تسهيل كل الصعاب، وأيضا المحاكم ومراكز إرشاد التائهين، ولم تعد تتعالى أصوات المكبرات بحثا عن التائهين بلغاتهم المختلفة نتيجة التنظيم الرائع.

مظاهر غابت عن عرفة هذا العام

