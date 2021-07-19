قوات الطوارئ تحشد طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن

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وتسعى قوات الطوارئ الخاصة كغيرها من القطاعات الأمنية في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق خطط وإجراءات أمنية منظمة ومحكمة، حيث عملت على تنظيم حركة المصلين في ساحات مسجد نمرة والطرق المؤدية إليه وداخل المسجد، وكذلك تنظيم سير حركة الحجاج حول جبل الرحمة في عرفات، ونشر التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات.
كما تعمل القوات على متابعة حركة الحجيج ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تخصيص فرق لمنع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر.
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