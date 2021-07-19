8 خطباء يعتلون منبر نمرة في عرفات خلال 43 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتلى منبر مسجد نمرة ثمانية من المشايخ وعلماء الدين خلال 43 عاما، فما إن تهل بشائر عشر ذي الحجة، ويرتسم هلالها خيطا رفيعا في سماء الكرة الأرضية، حتى تبدأ حوارات المجالس الخاصة والعامة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تطرح الأسئلة حول اسم العالم الشرعي، الذي سيتشرف بإلقاء خطبة يوم الحج الأكبر «يوم عرفة» بناء على تكليف رسمي من ولي الأمر.

لماذا يحظى الخطيب بتلك المكانة في قلوب المسلمين؟

يعد منبر عرفة، أبرز رسالة دينية سنوية توجه من أقدس بقاع الأرض إلى العالم.. هو منبر رسالة السلام والمحبة والتسامح، التي تنطلق من منبع الرسالة المحمدية إلى جميع دول وشعوب العالم.

منبر عرفة، هو الاقتداء الشرعي بخطبة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع المشيد عليه مسجد «نمرة»، وهو المسجد الذي يعرف كذلك باسم «مسجد إبراهيم».

ينتظر العالم الإسلامي خطبة عرفة كل عام بصفتها استعراضا لهموم وتطلعات المسلمين، وإرشادات ربانية للتواد والتراحم والتكاتف فيما بينهم، والحث على الترابط العائلي والتحلي بالقيم الإسلامية الرفيعة في جميع المعاملات اليومية، والإحسان إلى المحتاجين.

ويعتبر مسجد «نمرة» من أبرز المواقع الدينية والتاريخية عند الحديث عن مناسك الحج، بحكم وقوعه في مشعر عرفات.

ويشير عدد من المصادر التاريخية إلى أن اسم المسجد أخذ من اسم قرية تقع خارج «مشعر عرفات»، أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي وخطب على حدوده، فأصبح ذلك الموضع فيما بعد هو مسجد نمرة، ويرى بعض المؤرخين أن تشييده للمرة الأولى في عهد الدولة العباسية.

خطباء عرفة خلال 43 عاما

