8 خطباء يعتلون منبر نمرة في عرفات خلال 43 عاما

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لماذا يحظى الخطيب بتلك المكانة في قلوب المسلمين؟
يعد منبر عرفة، أبرز رسالة دينية سنوية توجه من أقدس بقاع الأرض إلى العالم.. هو منبر رسالة السلام والمحبة والتسامح، التي تنطلق من منبع الرسالة المحمدية إلى جميع دول وشعوب العالم.
منبر عرفة، هو الاقتداء الشرعي بخطبة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع المشيد عليه مسجد «نمرة»، وهو المسجد الذي يعرف كذلك باسم «مسجد إبراهيم».
ينتظر العالم الإسلامي خطبة عرفة كل عام بصفتها استعراضا لهموم وتطلعات المسلمين، وإرشادات ربانية للتواد والتراحم والتكاتف فيما بينهم، والحث على الترابط العائلي والتحلي بالقيم الإسلامية الرفيعة في جميع المعاملات اليومية، والإحسان إلى المحتاجين.
ويعتبر مسجد «نمرة» من أبرز المواقع الدينية والتاريخية عند الحديث عن مناسك الحج، بحكم وقوعه في مشعر عرفات.
ويشير عدد من المصادر التاريخية إلى أن اسم المسجد أخذ من اسم قرية تقع خارج «مشعر عرفات»، أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي وخطب على حدوده، فأصبح ذلك الموضع فيما بعد هو مسجد نمرة، ويرى بعض المؤرخين أن تشييده للمرة الأولى في عهد الدولة العباسية.
خطباء عرفة خلال 43 عاما
- 1399 الشيخ صالح اللحيدان
- 1402 - 1436 الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
- 1437 الشيخ عبدالرحمن السديس
- 1438 الشيخ سعد الشثري
- 1439 الشيخ حسين آل الشيخ
- 1440 الشيخ محمد آل الشيخ
- 1441 الشيخ عبدالله المنيع
- 1442 الدكتور بندر بليلة
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