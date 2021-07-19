، شاهد..تجهيزات مسجد المشعر الحرام بمزدلفة قبيل استقبال ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - مياه وكمامات وسجاد فاخر وشاشات إلكترونية وروبوت فتوى.."الخليج 365" ترصد

رصدت عدسة "الخليج 365" مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة قبل استقبال حجاج بيت الله الحرام، بعد نفرتهم من عرفات بعد قليل لأداء صلاتي المغرب والعشاء والمبيت فيها، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط الخدمات المتكاملة من كل أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

ووثقت "الخليج 365" ما هيأته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد المشعر الحرام من الخدمات والاحتياجات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير عبوات ماء باردة والكمامات، والشاشات الإلكترونية وخدمة روبوت الفتوى.

وتعد "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجاج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي، يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.