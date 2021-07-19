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تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.
وطالب المواطن سعد بن مسفر العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.
يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 08:17 PM
مطالبات بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادثبالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر
تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.
وطالب المواطن سعد بن مسفر العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.
يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".
، بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر ،
المصدر : الخليج 365
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