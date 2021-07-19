شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. العميد السريحي: تفويج الحجاج إلى مزدلفة سيستغرق ساعة ونصف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال قائد مرور مزدلفة، العميد أحمد السريحي، إن أجهزة الأمن العام على استعداد تام لاستقبال الحجاج في مزدلفة حتى إلى صلاة الفجر تقريبًا ثم النفرة إلى مشعر منى.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من تفويج الحجاج من عرفات مزدلفة سيكون في زمن قياس، وتستغرق ساعة ونصف، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه بحلول الساعة التاسعة ينتهي تماما دخول الحجيج إلى مشعر مزدلفة، ثم تبدأ المرحلة الثانية من عملية نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، في تمام الساعة الخامسة صباحا بعد صلاة الفجر على الجمرات لرمي الجمرة الكبرى.