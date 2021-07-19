شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفعت أمانة منطقة الرياض الطاقة الاستيعابية ل16 مسلخًا في العاصمة ما بين ثابت ومتنقل لتبلغ 4,580 ذبيحة في الساعة، تماشيًا مع حجم الإقبال الذي تشهده المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأمانة إلى أن أوقات عمل المسالخ تبدأ من 4 فجرًا وتمتد حتى 6 مساءً، لمنح السكان مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب لذبح الأضحية وتفادي ساعات الذروة، وتقليل زمن الانتظار.

وبينت أن إنشاء 9 مسالخ متنقلة خطوة تهدف إلى توفير خيارات قريبة من منازل السكان، وتخفيف الازدحام على المواقع الرئيسية، وتتكامل معها تصاريح الذبح المؤقتة التي أصدرتها الأمانة للمطابخ المستوفية للضوابط والاشتراطات، لتشكل رفدًا إضافيًا في تقديم الخدمات.

كما أكدت جاهزية جميع المسالخ لاستقبال السكان، مشيرة إلى أنها ستطبق كافة الاشتراطات الصحية، ومنها قياس درجة حرارة المرتادين، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واقتصار الدخول علة صاحب الأضحية.