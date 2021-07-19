شكرا لمتابعة خبر عن "نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تواصل جمعية نفع الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية لهذا العام والذي يستمر للعام الثامن على التوالي بتوفير (2000) أضحية ، بأسعار تتراوح ما بين 740 ريالاً للبربري و 860 ريالاً للرفيدي و 1080 ريالاً للسواكني للأضحية الواحدة حيث تتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني هنا

أكد ذلك عبدالرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي للجمعية ، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر إحدى الجهات الخيرية الممثلة لمنطقة مكة المكرمة المعتمدة والموزعة لمبادرات المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة وسهولة تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني ، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستركارد إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي.

وأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيسي بحي الروابي بجدة أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين ، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع التنموية والتطوع شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الكراتين المصممة لهذا المشروع ، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن وصحي بواسطة برادات حفظ اللحوم ابتداءً من يوم العيد العاشر من ذي الحجة على الأسر والفئات المستحقة .