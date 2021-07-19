شكرا لمتابعة خبر عن حاجة مصرية تصف مشاعرها بعد انتظارها 30 عاما لأداء الحج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدثت حاجة مصرية عن مشاعرها بعد انتظارها 30 عاما لأداء الحج، قائلة:"أفكر منذ 30 سنة في الحج وتحققت الأمنية هذا العام"، معبرة عن فرحتها بعد تحقيق أمنيتها بالحج.

وقال حاج من القصيم، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"نشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تنظيم الحج هذا العام".

وكان الحجاج أثنوا على جميع الجهات بالمملكة التي شاركت في تنظيم الحج وعلى الانجاز وتوفير كل سبل الراحة والأمان، مؤكدين أنهم يشعرون بطمأنينة وفرح .

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.