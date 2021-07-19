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متحدث الصحة: صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس .

وأوضح محمد العبدالعالي:"من صعيد عرفات.. صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولله الحمد، ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض تؤثر على الصحة العامة".

وتابع:" أبطال الصحة يتشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع المرافق الصحية.. تقبل الله حجهم، ومتعهم بالصحة والعافية".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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