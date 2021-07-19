شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الإثنين.

وأبان مركز الأرصاد، أن القيصومة سجلت 48 درجة مئوية، والنعيرية 4ْ7:7 (محطة اتوماتيكية)، ورفحاء 4ْ6، وعرعر والقريات وسكاكا 4ْ5 والعلا 44.

يذكر أن مركز الأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.