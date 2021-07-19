شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: المملكة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الحجاج من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية، أن المملكة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الحجاج من كورونا وهو الأمر الذي ساعد في الحد من تفشي كورونا أثناء الحج.

وأضاف "ثامر": "التزمنا بالتباعد والاجراءات الاحترازية لأن العدوى تنتقل بالاحتكاك المباشر لذلك فإذا أضفنا موضوع اللقاح والتطعيم فهو يقي من المتحورات بنسبة كبيرة".

وتابع: "تم اختيار رقم 60 ألف للحجاج بناءً على سيناريوهات درست بشكل واضح من ضمن هذه العوامل وضع الوباء عالميًا وفي الدول الإسلامية والمملكة وهناك مؤشرات عديدة تعطيهم انطباع وقدرة القطاع الصحي".