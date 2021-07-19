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متحدث وزارة الصحة من صعيد عرفات: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس بين ضيوف الرحمن.

وأضاف متحدث الصحة، من صعيد عرفات، أن صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولله الحمد، ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو أي أمراض تؤثر على الصحة العامة، كما أن أبطال الصحة يتشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع المرافق الصحية، وفق حساب وزارة الصحة عبر «تويتر».

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال: إنَّ الحالة الصحية للحجاج مطمئنة جدًا وينعمون بصحة كبيرة، فيما توجد حالات إجهاد حراري بسيطة ويتم التعامل معها.

وأضاف «الربيعة»، أن القطاع الصحي يبذل جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج، ويوجد ممارس صحي مع كل مائة حاج لضمان سلامتهم، فالخدمات الصحية على أعلى مستوى وقريبة جدا لمن يحتاجها.

وتابع، أننا والعالم نعيش جائحة، لذلك فعدد الحجاج محدد بـ60 ألف حاج وفق قرار القيادة لضمان سلامة الحجاج والتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات بشكل فعال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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