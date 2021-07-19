متحدث وزارة الصحة من صعيد عرفات: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين ضيوف الرحمن.

وأضاف متحدث الصحة، من صعيد عرفات، أن صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولله الحمد، ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو أي أمراض تؤثر على الصحة العامة، كما أن أبطال الصحة يتشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع المرافق الصحية، وفق حساب وزارة الصحة عبر «تويتر».

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال: إنَّ الحالة الصحية للحجاج مطمئنة جدًا وينعمون بصحة كبيرة، فيما توجد حالات إجهاد حراري بسيطة ويتم التعامل معها.

وأضاف «الربيعة»، أن القطاع الصحي يبذل جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج، ويوجد ممارس صحي مع كل مائة حاج لضمان سلامتهم، فالخدمات الصحية على أعلى مستوى وقريبة جدا لمن يحتاجها.

وتابع، أننا والعالم نعيش جائحة، لذلك فعدد الحجاج محدد بـ60 ألف حاج وفق قرار القيادة لضمان سلامة الحجاج والتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات بشكل فعال.