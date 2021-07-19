وزارة الصحة: 10631 إصابة نشطة بكورونا بينها 1403 إصابات حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وصول عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد إلى 10631 حالة، من بينها 1403 حالات حرجة.

كانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1453 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 510869، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 492149، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8089 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، فيما لفتت إلى أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا المستجد» هي 42 يومًا.