وزير الصحة: حالة الحجاج مطمئنة.. وتعاملنا مع الإجهاد الحراري

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، إنَّ الحالة الصحية للحجاج مطمئنة جدًا وينعمون بصحة كبيرة، فيما توجد حالات إجهاد حراري بسيطة ويتم التعامل معها.

وأضاف «الربيعة»، خلال لقائه بقناة «الرسالة»، أن القطاع الصحي يبذل جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج، ويوجد ممارس صحي مع كل مائة حاج لضمان سلامتهم، فالخدمات الصحية على أعلى مستوى وقريبة جدًا لمن يحتاجها.

وتابع، أننا والعالم نعيش جائحة، لذلك فعدد الحجاج محدد بـ60 ألف حاج وفق قرار القيادة لضمان سلامة الحجاج والتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات بشكل فعال.

واستكمل، أن الحج من أكبر الحشود البشرية، والمملكة اكتسبت خبرة طويلة في التعامل مع صحة الحجاج وضمان سلامتهم وخلال العقدين الماضيين لم يتم تسجيل أي أوبئة مرتبطة بالحج.