وزارة الصحة: 3 إجراءات للوقاية من كورونا في عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ناصحة الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1293 حالة مؤكدة وتعافي 1453 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10631 حالة، منها 1403 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 510869 حالة، وبلغت حالات التعافي 292149 حالة، وتم تسجيل 14 حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8089 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.