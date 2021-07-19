فيديو يسجل مشاعر «حاجة سعودية»: أفتخر ببلدي.. شكرًا ولاة الأمر

الرياض - محمد عبدالله - لم تتمالك حاجة سعودية مشاعرها، أثناء أدائها مناسك الحج بمشعر عرفة، فرحًا بأداء الفريضة، وقالت، خلال لقائها قناة «الإخبارية»، أفتخر بالملك سلمان بن عبدالعزيز وبولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولي الفخر والعزة أنني ابنة السعودية.

وتابعت الحاجة السعودية: «شعبنا أحسن شعب وولي أمرنا أحسن ولي؛ فالجهات الأمنية والأفراد يقفون شعبًا واحدًا»، مشيدة بالخدمات المقدمة للحجاج.

وفي سياق متصل قالت حاجة مصرية أثناء أدائها المناسك لـ«الإخبارية»: «سعيدة بأداء فريضة الحج بعد 30 عامًا من تمنيه، داعية بالخير للمملكة»، وأضاف حاج آخر: مشاعري لا توصف باختياري لأداء الحج العام الحالي وسط إجراءات تنظيمية لكل الأمور.