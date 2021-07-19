4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق بالمملكة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، وسجلت الرياض 316 حالة ومكة المكرمة 262 حالة، والمنطقة الشرقية 219 وعسير 129 حالة، وسجلت منطقة جازان 79 حالة وحائل 64 والمدينة المنورة 62 والقصيم 60 ونجران 33 والباحة 25 وتبوك 22 والحدود الشمالية 17 والجوف 5 حالات.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1453 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 510869، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 492149، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8089 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، فيما لفتت إلى أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا المستجد» هي 42 يومًا.