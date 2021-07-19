إضافة المسعف الإلكتروني إلى نظام الإسعاف الجوي في المشاعر

أكد الدكتور عادل عريشي المشرف الطبي للإسعاف الجوي بالهلال الأحمر أن طيران قوة الأمن وطيران أمن الدولة بمشاركة الإسعاف الجوي وبالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتوجد طائرة أخرى متمركزة في قاعدة الأمن في العوالي وجميع الطائرات متأهبة وجاهزة لاستقبال أي حالات مرضية لضيوف الرحمن وربطها بالمستشفيات، حيث تمت إضافة المسعف الإلكتروني في نظام الإسعاف الجوي لربط جميع الحالات التي يتم استقبالها مباشرة أو مباشرتها ونقلها إلى المستشفيات داخل منطقة مكة المكرمة.

وأوضح بأنه بالأمس تم مباشرة عدة حوادث تعود لعشر حالات، إحداها تم إسعافها عبر إحدى هده الطائرات بالشراكة مع طيران أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وتمت مباشرة الحالة والتعامل معها ضمن الكفاءات التي أولتها هيئة الهلال الأحمر والفريق الطبي

وتم نقلها بسلام إلى إحدى مستشفيات العاصمة المقدسة.

كما سرد ما تضمنه طائرة الإسعاف الجوي من أجهزة متطورة على أعلى المستويات.