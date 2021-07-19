إضافة المسعف الإلكتروني إلى نظام الإسعاف الجوي في المشاعر

وأوضح بأنه بالأمس تم مباشرة عدة حوادث تعود لعشر حالات، إحداها تم إسعافها عبر إحدى هده الطائرات بالشراكة مع طيران أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وتمت مباشرة الحالة والتعامل معها ضمن الكفاءات التي أولتها هيئة الهلال الأحمر والفريق الطبي
وتم نقلها بسلام إلى إحدى مستشفيات العاصمة المقدسة.
كما سرد ما تضمنه طائرة الإسعاف الجوي من أجهزة متطورة على أعلى المستويات.
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