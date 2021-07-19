إطلاق روبوت الفتوى الآلي في المشاعر المقدسة

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ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف...
إضافة المسعف الإلكتروني إلى نظام الإسعاف الجوي في المشاعر
أكد الدكتور عادل عريشي المشرف الطبي للإسعاف الجوي بالهلال الأحمر أن طيران قوة الأمن وطيران أمن الدولة بمشاركة الإسعاف الجوي...
خطبة عرفة: من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد
أم المسلمين في مسجد «نمرة» بمشعر «عرفات» إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي حث، في خطبته، الناس على التقوى...
100 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة
تعددت أعمال ومهام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تهدف إلى رفع مستوى وجودة الخدمات...
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