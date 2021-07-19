إطلاق روبوت الفتوى الآلي في المشاعر المقدسة

ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف... عرفات : دوت الخليج عرفات : دوت الخليج 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

إضافة المسعف الإلكتروني إلى نظام الإسعاف الجوي في المشاعر أكد الدكتور عادل عريشي المشرف الطبي للإسعاف الجوي بالهلال الأحمر أن طيران قوة الأمن وطيران أمن الدولة بمشاركة الإسعاف الجوي... المشاعر المقدسة : فهد الإحيوي المشاعر المقدسة : فهد الإحيوي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

خطبة عرفة: من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد أم المسلمين في مسجد «نمرة» بمشعر «عرفات» إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي حث، في خطبته، الناس على التقوى... عرفات: فهد الإحيوي عرفات: فهد الإحيوي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

100 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة تعددت أعمال ومهام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تهدف إلى رفع مستوى وجودة الخدمات... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

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