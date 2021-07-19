شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 481 مليون ريال.. إيصال الكهرباء لمربعات الإسكان في عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الشركة السعودية للكهرباء، مشروع إيصال الخدمة الكهربائية إلى جميع مربعات الإسكان في مشعر عرفات؛ للاستغناء عن وحدات التوليد المستأجرة التي كانت تستخدم في السنوات الماضية لإمداد مخيمات حجاج بيت الله الحرام بالخدمة الكهربائية في مشعر عرفات، بتكلفة بلغت حوالي 481 مليون ريال ، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام، وحرصاً على تقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفق أعلى مواصفات السلامة العامة والصحة المهنية والبيئية .

وعمدت "السعودية للكهرباء"، إلى إعداد الدراسات التخطيطية اللازمة بتمديد شبكات جهد متوسط 13.8 ك.ف. جديدة في مشعر عرفات بإجمالي أطوال 844 كم، وتركيب 733 محطة توزيع، وقد تم اعتماد المشروع والانتهاء من تنفيذه خلال فترة وجيزة لا تتجاوز خمسة أشهر .

ويدخل ضمن هذا المشروع الضخم، توسعة محطة تحويل عرفات وإضافة سعة مركبة بمقدار 134 م.ف.أ، والاستفادة من بعض محطات التحويل المجاورة لمشعر عرفات، إضافة إلى تأمين 6 محولات القدرة المتنقلة جهد 13.8 / 110 ك.ف. في مشعر عرفات ليصبح إجمالي القدرات المضافة 854 م.ف.أ. وتشغيل محطة تحويل عرفات – 3 وربط مغذياتها بالمشروع لرفع موثوقية الشبكة.

وتم من خلال المشروع أتمتة 520 محطة توزيع للتحكم بها من خلال مركز التحكم، وإنشاء محطات تحويل متنقلة؛ للحفاظ على موثوقية الشبكة وغيرها، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية من خلال تجهيز فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر المقدسة، حيث يعمل أكثر من 705 مهندسين وفنيين ومتخصصيين على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، حيث تهدف المشاريع الجديدة إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث استكملت جميع برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأنتهاء من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية.

وتحرص الشركة من خلال هذه المشاريع على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.