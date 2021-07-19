شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه طائرة و7 فرق لإسعاف 10 مصابين على طريق المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي مساء يوم أمس الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم شمال كبري ثول، باتجاه طريق المدينة المنورة نتج عنه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه طائرة الإسعاف الجوي و7 فرق إسعافية والقائد الميداني.

و أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 10 إصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى خليص العام ومجمع الملك عبدالله.