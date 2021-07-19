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توجيه طائرة و7 فرق لإسعاف 10 مصابين على طريق المدينة المنورة 

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الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي مساء يوم أمس الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم شمال كبري ثول، باتجاه طريق المدينة المنورة نتج عنه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه طائرة الإسعاف الجوي و7 فرق إسعافية والقائد الميداني.

و أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 10 إصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى خليص العام ومجمع الملك عبدالله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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