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شكرا لقرائتكم لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19
لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
لحظات مؤثرة يعيشها الحجيج في اللحظات الأخيرة من يوم التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لهم ويعتقهم من النيران.
وعلى جبل الرحمة، تهفو الأرواح لمغفرة ربها وتلهج الألسنة بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأعظم.
وقد جندت كافة الأجهزة في المملكة جهودها لخدمة الحجيج في المشاعر المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
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