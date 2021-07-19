اخبار السعوديه

لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات

متابعات الخليج 365 - الرياض


لحظات مؤثرة يعيشها الحجيج في اللحظات الأخيرة من يوم التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لهم ويعتقهم من النيران.

وعلى جبل الرحمة، تهفو الأرواح لمغفرة ربها وتلهج الألسنة بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأعظم.

صعيد عرفات

صعيد عرفات

 

وقد جندت كافة الأجهزة في المملكة جهودها لخدمة الحجيج في المشاعر المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

صعيد عرفات صعيد عرفات صعيد عرفات صعيد عرفات صعيد عرفات
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا