لحظات مؤثرة للحجاج قبل مغادرة صعيد عرفات

متابعات الخليج 365 - الرياض

لحظات مؤثرة يعيشها الحجيج في اللحظات الأخيرة من يوم التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لهم ويعتقهم من النيران.