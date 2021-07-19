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قوات الطوارئ الخاصة تقدم خدمات أمنية مساندة في الحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

قوات الطوارئ الخاصة تقدم خدمات أمنية مساندة في الحج

للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام

متابعات الخليج 365 - واس

تشارك قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة، في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الأمنية المساندة لهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

قوات الطوارئ الخاصة تقدم خدمات أمنية مساندة في الحج - متابعات الخليج 365

مهام قوات الطوارئ الخاصة

وتسعى قوات الطوارئ الخاصة كغيرها من القطاعات الأمنية في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق خطط وإجراءات أمنية منظمة ومحكمة، حيث عملت على تنظيم حركة المصلين في ساحات مسجد نمرة والطرق المؤدية إليه وداخل المسجد ، وكذلك تنظيم سير حركة الحجاج حول جبل الرحمة في عرفات، ونشر التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات.

قوات الطوارئ الخاصة

متابعة حركة الحجيج

كما تعمل القوات على متابعة حركة الحجيج ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تخصيص فرق لمنع المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر.

قوات الطوارئ الخاصة
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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