متحدث الصحة : حالة الحجيج مطمئنة ولا إصابات كورونا حتى الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدم تسجيل أية حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن.

وقال متحدث الصحة في تغريدة عبر موقع تويتر: من صعيد عرفات.. صحة ضيوف الرحمن مطمئنة ولله الحمد، ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو أي أمراض تؤثر على الصحة العامة.

وتابع : أبطال الصحة يتشرفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع المرافق الصحية. تقبل الله حجهم، ومتعهم بالصحة والعافية.

حالة الحجاج مطمئنة جدًا

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكد أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا وهناك استعدادات كبيرة للتعامل مع الموقف مشيرًا إلى وجود 13 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل و180 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر و6 مراكز صحية كلها مستعدة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج.

الصحة تدعو لتجنب الإجهاد الحراري

ودعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام لتجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم.

وأهابت الوزارة، بضيوف الرحمن إلى أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.

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