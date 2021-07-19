على جبل الرحمة أرواح تهفو لمغفرة ربها ونيل رضاه ورحمته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

على جبل الرحمة، تهفو الأرواح لمغفرة ربها وتلهج الألسنة بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأعظم.

وقد جندت كافة الأجهزة في المملكة جهودها لخدمة الحجيج في المشاعر المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جبل الرحمة

والمعروف أن عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى باسم جبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه (30) مترًا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15) كيلو مترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و (6) كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (4 ر 10) كيلومترات مربعة.

فضل يوم عرفة

يوم عرفة هو خيُر يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر، ومن فاته عرفة فاته الحج.

يتقاطر إليه حجاج بيت الله الحرام في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسيًا واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

الله يباهي بأهل عرفات

يباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: “إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا.”



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