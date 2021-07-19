الشؤون الإسلامية تبث 180 ألف رسالة SMS عن فضل يوم عرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من 720,000 رسالة “SMS” عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج، ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

فضل يوم عرفة

كما بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) أكثر من 180.000 رسالة تضمنت التذكير بفضل يوم عرفة مؤكدة أنه الركن الأعظم للحج، حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى يوم عرفة أكثر من سبعمائة وعشرين ألف رسالة.

جهود الشؤون الإسلامية التوعوية

فيما ستواصل الوزارة، إرسال الرسائل النصية التوعوية طيلة أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهتهم أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.



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