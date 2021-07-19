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قوات أمن المنشآت تطوق مشعر عرفات لمنع المتسللين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

قوات أمن المنشآت تطوق مشعر عرفات لمنع المتسللين

دوريات راجلة ودرجات نارية ومركبات مجهزة

متابعات الخليج 365 - واس

شاركت قوات أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية في فرض طوق أمني كامل حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة.

تجهيزات قوات أمن المنشآت

وعملت قوة أمن المنشآت هذا العام بتجهيزات أمنية عالية الدقة تشمل كاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمرتفعة، حيث تسهم في رصد المخالفين غير المصرح لهم في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر كاميرات نهارية وليلية وكذلك حرارية.

قوات أمن المنشآت تطوق مشعر عرفات لمنع المتسللين - متابعات الخليج 365

 

وتتحرك دوريات راجلة وعلى درجات نارية وكذلك مركبات مجهزة بأحدث الأجهزة للرقابة والمتابعة، وذلك لتأكد من نظامية العابرين إلى المشاعر المقدسة، ومطابقة التصاريح النظامية للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة، وضبط الظواهر السلبية المخلة بالأمن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والأمنية للوصول إلى حج آمن من جميع النواحي.

قوات أمن المنشآت تطوق مشعر عرفات لمنع المتسللين - متابعات الخليج 365

 

مهام أمنية مساندة للأجهزة

ويقوم ضباط وأفراد أمن المنشآت بمهام أمنية مساندة للأجهزة الأمنية المشاركة ضمن قوات أمن الحج من خلال التمركز والانتشار الأمني، إضافة إلى المهمات الأساسية التي تركز على دعم قوة أمن المنشآت في العاصمة المقدسة والمشاعر للمواقع الدائمة والمؤقتة في موسم للحج.

قوات أمن المنشآت

قوات أمن المنشآت الطوق الأمني
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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