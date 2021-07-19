قوات أمن المنشآت تطوق مشعر عرفات لمنع المتسللين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

شاركت قوات أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية في فرض طوق أمني كامل حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة.

تجهيزات قوات أمن المنشآت

وعملت قوة أمن المنشآت هذا العام بتجهيزات أمنية عالية الدقة تشمل كاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمرتفعة، حيث تسهم في رصد المخالفين غير المصرح لهم في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر كاميرات نهارية وليلية وكذلك حرارية.

وتتحرك دوريات راجلة وعلى درجات نارية وكذلك مركبات مجهزة بأحدث الأجهزة للرقابة والمتابعة، وذلك لتأكد من نظامية العابرين إلى المشاعر المقدسة، ومطابقة التصاريح النظامية للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة، وضبط الظواهر السلبية المخلة بالأمن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والأمنية للوصول إلى حج آمن من جميع النواحي.

مهام أمنية مساندة للأجهزة

ويقوم ضباط وأفراد أمن المنشآت بمهام أمنية مساندة للأجهزة الأمنية المشاركة ضمن قوات أمن الحج من خلال التمركز والانتشار الأمني، إضافة إلى المهمات الأساسية التي تركز على دعم قوة أمن المنشآت في العاصمة المقدسة والمشاعر للمواقع الدائمة والمؤقتة في موسم للحج.



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