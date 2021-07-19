الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في مدينة أبها

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت أمانة عسير نحو 160 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بموقع عشوائي بمدينة أبها.

موقع ذبح عشوائي:

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية التابعة لها ضبطت موقع ذبح عشوائيًا وتجهيز لحوم مخالف للإجراءات الصحية والبلدية، وبلا تراخيص نظامية إضافة إلى افتقار الموقع إلى السلامة المهنية، حيث تم تخصيصه من قبل مجموعة من العمالة الوافدة للذبح وتجهيز اللحوم.

جهود أمانة عسير:

وجرى إغلاق الموقع فورًا ومصادرة اللحوم وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فيما تم تسليم المخالفين للجهات المختصة.

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع بالتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.



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