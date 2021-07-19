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بث التلفزيون السعودي اليوم، لقطات حية ومباشرة لوقوف الحجاج بمشعر عرفة.
ووثقت كاميرات التلفزيون السعودي قبل لحظات النفرة من عرفات، لقطات مباشرة لعفوية الحجاج وهم ينشغلون بالدعاء استغلالاً لهذا الموقف العظيم طلباً للمغفرة من ربٍ رحيم وأملاً بأن يقبل الله حجهم.
ورصدت الكاميرات المشاهد الروحانية لضيوف الرحمن وهم يبتهلون بالدعاء في خير يوم طلعت فيه الشمس.
شاهد.. لحظات روحانية رائعة للحجاج يبتهلون بالدعاء من جبل الرحمةنواف الغضوري الخليج 365 2021-07-19
بث التلفزيون السعودي اليوم، لقطات حية ومباشرة لوقوف الحجاج بمشعر عرفة.
ووثقت كاميرات التلفزيون السعودي قبل لحظات النفرة من عرفات، لقطات مباشرة لعفوية الحجاج وهم ينشغلون بالدعاء استغلالاً لهذا الموقف العظيم طلباً للمغفرة من ربٍ رحيم وأملاً بأن يقبل الله حجهم.
ورصدت الكاميرات المشاهد الروحانية لضيوف الرحمن وهم يبتهلون بالدعاء في خير يوم طلعت فيه الشمس.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
06:31 PM
رصدها التلفزيون السعودي وظهروا بطريقة عفوية منشغلين بالابتهال
بث التلفزيون السعودي اليوم، لقطات حية ومباشرة لوقوف الحجاج بمشعر عرفة.
ووثقت كاميرات التلفزيون السعودي قبل لحظات النفرة من عرفات، لقطات مباشرة لعفوية الحجاج وهم ينشغلون بالدعاء استغلالاً لهذا الموقف العظيم طلباً للمغفرة من ربٍ رحيم وأملاً بأن يقبل الله حجهم.
ورصدت الكاميرات المشاهد الروحانية لضيوف الرحمن وهم يبتهلون بالدعاء في خير يوم طلعت فيه الشمس.
، شاهد.. لحظات روحانية رائعة للحجاج يبتهلون بالدعاء من جبل الرحمة ،
المصدر : الخليج 365
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