شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد من المغرب تحكي قصتها المؤثرة لـ "اليوم" من على جبل عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تمتلك السيّدة "سعاد" دموعها عندما سكبتها بعد وقوفها في جبل عرفة مبتهلة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ المملكة العربية السعودية ويحميها ويحرسها بعينه التي لا تنام.

وقالت سعاد : لقد أتيت إلى هنا منذ سبعة أعوام وأعمل في مدينة تبوك ، عند عائلة محترمة اسأل الله ان يحفظهم ، حيث لم يعاملونني يوماً ما كعاملة ، بل كفرد من أفراد عائلتهم.

وأضافت حول أداؤها مناسك الحج لهذا العام : كنت قد نويت الحج العام الماضي ، وبعد أن خرج اسمي لهذا العام فرحت فرحاً شديداً ، وحتى العائلة التي اعمل عندهم كانوا فرحين لتأديتي مناسك الحج.

ودعت الله سبحانه وتعالى أن يمكّن المسلمين من أداء مناسكهم وأن يرفع الوباء عن العالم وأن يغفر للمسلمين ذنوبهم.