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سعاد من المغرب تحكي قصتها المؤثرة لـ "اليوم" من على جبل عرفة

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الدمام - شريف احمد - لم تمتلك السيّدة "سعاد" دموعها عندما سكبتها بعد وقوفها في جبل عرفة مبتهلة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ المملكة العربية ويحميها ويحرسها بعينه التي لا تنام.

وقالت سعاد : لقد أتيت إلى هنا منذ سبعة أعوام وأعمل في مدينة تبوك ، عند عائلة محترمة اسأل الله ان يحفظهم ، حيث لم يعاملونني يوماً ما كعاملة ، بل كفرد من أفراد عائلتهم.

وأضافت حول أداؤها مناسك الحج لهذا العام : كنت قد نويت الحج العام الماضي ، وبعد أن خرج اسمي لهذا العام فرحت فرحاً شديداً ، وحتى العائلة التي اعمل عندهم كانوا فرحين لتأديتي مناسك الحج.

ودعت الله سبحانه وتعالى أن يمكّن المسلمين من أداء مناسكهم وأن يرفع الوباء عن العالم وأن يغفر للمسلمين ذنوبهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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