شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات إسعافية ضخمة لخدمة الحجاج بمشعري عرفات ومزدلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة من خلال تجهيز 12 مركزا إسعافياً مدعومة بـ 98 من الكوادر الطبية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعري عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة تضم أكثر من 40 سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية ، ضمن خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وأوضح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة حسن نافع أن خطط الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المشعر، إلى جانب انتشار المراكز الإسعافية في جميع مناطق مشعري عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة.