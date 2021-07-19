- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-19
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
05:14 PM
أعلى حصيلة إصابات يومية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.
، خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.