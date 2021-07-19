محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بأخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام؛ لتجنّب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم. وأهابت الوزارة بضيوف الرحمن أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون. 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 05:37 PM أهابت بأخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات "الصحة" تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس "الصحة" تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام؛ لتجنّب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم. وأهابت الوزارة بضيوف الرحمن أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس ،

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