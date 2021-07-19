، لاعب النصر مصطفى إدريس في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله، الاثنين، لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان مدافع النصر السابق عانى من المرض وظل على السرير الأبيض فترة طويلة بسبب مرض السكر الذي أجبر الأطباء على بتر قدميه قبل عامين.

ونعى نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفقيد مقدمًا صادق العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه.

وأبدى الرياضيون حزنهم بعد سماع نبأ وفاة اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تدهورت صحته بعد معاناته من المرض.