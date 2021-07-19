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لاعب النصر مصطفى إدريس في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله، الاثنين، لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان مدافع النصر السابق عانى من المرض وظل على السرير الأبيض فترة طويلة بسبب مرض السكر الذي أجبر الأطباء على بتر قدميه قبل عامين.

ونعى نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفقيد مقدمًا صادق العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه.

وأبدى الرياضيون حزنهم بعد سماع نبأ وفاة اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تدهورت صحته بعد معاناته من المرض.

لاعب النصر مصطفى إدريس في ذمة الله

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 05:20 PM

لاعب النصر مصطفى إدريس في ذمة الله
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله، الاثنين، لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان مدافع النصر السابق عانى من المرض وظل على السرير الأبيض فترة طويلة بسبب مرض السكر الذي أجبر الأطباء على بتر قدميه قبل عامين.

ونعى نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفقيد مقدمًا صادق العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه.

وأبدى الرياضيون حزنهم بعد سماع نبأ وفاة اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تدهورت صحته بعد معاناته من المرض.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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