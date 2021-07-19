اخبار السعوديه

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - أعلى حصيلة إصابات يومية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس ، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 05:14 PM

أعلى حصيلة إصابات يومية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1501595 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17892 حالة، فيما تم تسجيل 8278 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1364545 حالة.

الكلمات المفتاحية

، خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا