، حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجّه حاجٌّ يمني رسالة للذين يستغلون الاحترازات الصحية في حج هذا العام ليطعنوا في السعودية بالقول: "اتقوا الله إن هذه البلاد حافظة وراعية للتوحيد والعقيدة فلا وثن فيها، ولا قبر فيها، والله ليبقينّ الأمن ما بقي التوحيد، رغم أنوف الحاقدين، أليس الله القائل: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ"؟ مؤكداً: لا تصدقوا الدعايات ولا ما يرجفه المرجفون أعداء هذه البلاد من المنافقين، غضوا الطرف عن ذلك واسعوا إلى جمع كلمتكم واستعينوا بالله.
وقال الحاج اليمني عبر "الخليج 365": شيباتنا كبارنا وصغارنا عجائزنا في هذه البلاد كلهم موحدون، والفضل لله عز وجل ثم للحكومة وحكامها وعلمائها. أقول لأولئك الحاقدون: أفلا تنظرون ما فعلت كورونا في الهند وأمريكا؟كم دقت من ألوف، ونحن في هذه البلاد وإن كنا نتألم من شدة الاحترازات إلا أنها من صالحنا أيها المسلمون".
وتابع: "أيها المسلمون، هاهي أرواح تنجو بفضلٍ من الله ثم بهذه الاحترازات تسير آمنة، وهاهو الحج بأفضل طرقه، وعلينا كما قال العلماء الربانيون أن نتساعد مع هذه البلاد ولو بالدعوة ولو بالكلمة الصالحة؛ فالبلاد محسودة من الأعداء من مشارق الأرض ومغاربها، فلا ينبغي أن نشارك هذا الفساد".
واختتم: "والله لقد رأيت بأم عينيّ مشاهد لم أرها من قبل في الحج، كوزراء ينزلون للناس يقولون: ماذا ينقصكم ماذا قصروا معكم؟ يمشون يتخطون المخيمات، فهنيئًا لهذه البلاد، وإن كنت لستُ منها لكنها كلمة أقولها لله، لا بد أن نحافظ على أمنها أشد ما نحافظ على ذرياتنا؛ لأن الحفاظ عليها حفاظ للإسلام والمسلمين وللتوحيد أجمع".
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 05:06 PM
في رسالة للذين يستغلّون الاحترازات الصحية بحج هذا العام ليطعنوا في السعوديةحاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد
وجّه حاجٌّ يمني رسالة للذين يستغلون الاحترازات الصحية في حج هذا العام ليطعنوا في السعودية بالقول: "اتقوا الله إن هذه البلاد حافظة وراعية للتوحيد والعقيدة فلا وثن فيها، ولا قبر فيها، والله ليبقينّ الأمن ما بقي التوحيد، رغم أنوف الحاقدين، أليس الله القائل: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ"؟ مؤكداً: لا تصدقوا الدعايات ولا ما يرجفه المرجفون أعداء هذه البلاد من المنافقين، غضوا الطرف عن ذلك واسعوا إلى جمع كلمتكم واستعينوا بالله.
وقال الحاج اليمني عبر "الخليج 365": شيباتنا كبارنا وصغارنا عجائزنا في هذه البلاد كلهم موحدون، والفضل لله عز وجل ثم للحكومة وحكامها وعلمائها. أقول لأولئك الحاقدون: أفلا تنظرون ما فعلت كورونا في الهند وأمريكا؟كم دقت من ألوف، ونحن في هذه البلاد وإن كنا نتألم من شدة الاحترازات إلا أنها من صالحنا أيها المسلمون".
وتابع: "أيها المسلمون، هاهي أرواح تنجو بفضلٍ من الله ثم بهذه الاحترازات تسير آمنة، وهاهو الحج بأفضل طرقه، وعلينا كما قال العلماء الربانيون أن نتساعد مع هذه البلاد ولو بالدعوة ولو بالكلمة الصالحة؛ فالبلاد محسودة من الأعداء من مشارق الأرض ومغاربها، فلا ينبغي أن نشارك هذا الفساد".
واختتم: "والله لقد رأيت بأم عينيّ مشاهد لم أرها من قبل في الحج، كوزراء ينزلون للناس يقولون: ماذا ينقصكم ماذا قصروا معكم؟ يمشون يتخطون المخيمات، فهنيئًا لهذه البلاد، وإن كنت لستُ منها لكنها كلمة أقولها لله، لا بد أن نحافظ على أمنها أشد ما نحافظ على ذرياتنا؛ لأن الحفاظ عليها حفاظ للإسلام والمسلمين وللتوحيد أجمع".
، حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.