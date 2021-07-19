شكرا لمتابعة خبر عن حاجة في مشعر عرفة: أفتخر أني سعودية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدثت حاجة في مشعر عرفة عن مشاعرها لأدائها مناسك الحج، حيث بدت الفرحة تسيطر عليها بسبب الخدمات المميزة المقدمة للحجاج هذا العام.

وقالت الحاجة خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"أفتخر أني سعودية بنت سعودي وشعبنا أحسن شعب"، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.