شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وزير الصحة : الوضع مطمئن وندعو الحجاج بتجنب الجلوس في الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إن الوضع الصحي مُطمئن في موسم حج هذا العام، كما أن هناك استعدادات كثيرة لضمان سلامة الحجاج.

ونوه بوجود 13 مستشفى مكة المكرمة منها 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة، ومستشفى آخر متنقل، بالقرب من الحجيج في المواقع التي ينتقلون لها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى وجود 6 مراكز صحية تعمل في المشاعر المقدسة، فضلا عن 180 سيارة إسعاف، وممارس صحي مع كل 100 حاج، مؤكدًا عدم رصد إصابات بفيروس كورونا الجديد.

ونصح الحجاج بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتجنب الجلوس في الشمس لفترة طويلة لضمان عدم إصابتهم بالإجهاد الحراري، مضيفا أنه تم علاج حالات الإجهاد الحراري التي رُصدت اليوم.