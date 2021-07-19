شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازت الاجراءات التي يتم اتخاذها في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب خارج أوضحت المديرية العامة للجوازت الاجراءات التي يتم اتخاذها في حال فقدان جواز السفر للتابعين الأجانب خارج السعودية عند العودة، مشيرة لضرورة مراجعة إدارة الجوازات. ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" قائلاً: "تم فقد جوازات السفر الخاصة بالتابعين الأجانب خارج السعودية.. هل في الإمكان رجوعهم للممكله بجوازات السفر الجديدة ومعهم تأشيرة خروج وعودة سارية ومسجل بالتأشيرة أرقام جوازات السفر القديمة ؟". وردت "الجوازات" قائلة: "تتم العودة بجواز السفر الجديد ويتم إحضار ما يثبت فقدان جواز السفر عند العودة ويتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنقل معلومات جواز السفر بعد الدخول".