شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحاج الباكستاني يخضع لعملية قلب مفتوح بعد انتهائه من مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حرصت الجهات الصحية والحكومية على استكمال الحاج الباكستاني "معين الدين" لشعائر ومناسك الحج على أكمل وجه بعد إصابته بنوبة قلبية في مشعر منى.

ونقلت الجهات الصحية "معين الدين" من مدينة الملك عبدالله الطبية إلى مستشفى "جبل رحمة" ليواصل حجه بعناية طبية فائقة لأداء فريضة الحج.

وقال الحاج الباكستاني "معين الدين" أنه سيكمل تأدية مناسك الحج شاكرًا الجهات الصحية في المملكة التي نقلته إلى مستشفى "جبل الرحمة" ليكون بالقرب من جبل عرفات، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الغامدي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أن المريض "معين الدين" تعرض لأزمة قلبية و سيتم إجراء عملية قلب مفتوح بعد انتهائه من مناسك الحج.

وقال "الغامدي": "معين الدين كان في مشعر منى وتعرض لأزمة قلبية في مدينة الملك عبدالله الطبية وتم عمل قسطرة تشخيصية له ووضع خطة علاجية بأنه يحتاج لعملية قلب مفتوح وتم وضع الموعد للعملية بعد أسبوع من اليوم".

وأضاف: "تم اتخاذ قرار إكمال الحج وبعد إتمام الحج سيتم إجراء العملية الجراحية له وحالته الطبية مستقرة وسينهي يومه في المستشفى ومن بعد الانتهاء من مشعر عرفات ثم بعد انتهاء شعيرة الحج سيتم عمل عملية صدر مفتوح له".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد تمكن فريق طبي تكاملي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.

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