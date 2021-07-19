شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة : السجن وغرامة 200 ألف ريال لمخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، مؤكدة أن خرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وأكدت أن كل من انتهك تعليمات العـزل أو الحجر الصحي المقـررة لمواجهة جائحة كورونا دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وأضافت أن العقوبات تتضمن إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، بجانب مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.