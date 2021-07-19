شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشفى جبل الرحمة: لم نرصد أي حالة حرجة بين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المدير الطبي لمستشفى جبل الرحمة، عبدالعزيز باشا، عدم رصد أي حالة حرجة من بين الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

ولفت إلى أن المستشفى استقبل حالات حرجة محولة من مستشفيات أخرى من مكة المكرمة، منها 3 حالات تم إدخالها لغرفة العناية المركزة، وذلك بحسب ما قاله لقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن جميع الحالات مستقرة، كما استقبل المستشفى نحو 7 حالات إجهاد حراري ،وتم التعامل معها بالشكل الطبي المطلوب، وجميع حالاتها مستقرة.