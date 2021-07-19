شكرا لمتابعة خبر عن قرقاش: زيارة محمد بن زايد للرياض تجسيد للعلاقات بين المملكة والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وقال أنور قرقاش:"تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتكثيفها في صميم توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمملكة هي الأصل والعمق والجوهر، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض ما هو إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات وصل اليوم الرياض.

يذكر أنه في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.