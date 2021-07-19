شكرا لمتابعة خبر عن ولي عهد أبوظبي: الشراكة بين المملكة والإمارات قوية ومستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في الرياض.

ونشر "بن زايد" عدد من الصور التي تجمعة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض".

وأضاف: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض اليوم الاثنين.

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