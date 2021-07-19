شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة: توجيهات من الملك سلمان وولي العهد بدعم العراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، على أن العلاقات السعودية العراقية في أفضل حالاتها، مشيرًا إلى أن المملكة والعراق جزأ لا يتجزأ من أمتهما.

وقال القصبي اليوم الاثنين، إن هناك توجيهات من الملك سلمان وولي العهد بدعم العراق على كافة الأصعدة، مضيفًا أن مصلحة المملكة والعراق واحدة وتربطنا لغة وعروبة ودم ودين،

وأعلن عن دراسة ملف فتح منافذ أخرى مع العراق بعد إنجاح منفذ عرعر، موضحاً أن "ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يتابعان ملف العلاقة بشكل مباشر".

وأضاف وزير التجارة إن المملكة تتعامل مع العراق ككل وندعم فرص الاستثمار وكذلك في إقليم كردستان.

وأشار إلى أن همّ المملكة الأول والأخير دعم العراق واستقراره، مبيناً أن المملكة تدعم العراق في إعمار المدن المحررة من داعش عبر صندوق الاستثمار السعودي.