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الصحة: يمكن حجز موعد الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أسابيع من أخذ الجرعة الأولى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

الصحة تعلن عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

وفي وقت سابق وجهت وزارة الصحة، جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاماً فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزاً بالمملكة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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