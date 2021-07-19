شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: يمكن حجز موعد الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أسابيع من أخذ الجرعة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):الصحة تعلن عن إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.
وفي وقت سابق وجهت وزارة الصحة، جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاماً فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزاً بالمملكة